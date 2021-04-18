Çekicinin üzerindeki arızalı araçta uyuşturucu ele geçirildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Sakarya-Düzce sınırında yol kontrolü gerçekleştirdi. Beylice mevkiinde gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan çekicinin üzerinde arızalı olarak bulunan araçta ve 3 şüphelinin üzerinde 90 gram bonzai, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet şırınga, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilere adli işlem ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 10 bin 407 TL idari para cezası uygulandı.