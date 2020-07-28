Çelebi: Hizmet puanlarına yönelik değişikliğe dava açtık

Eğitim Bir-Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararlara yönelik Eğitim Bir-Sen Genel Merkezi olarak Danıştay'a dava açtıklarını dile getirdi. Çelebi, "Eğitim-Bir-Sen olarak öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yüksek lisans mezuniyetine verilen hizmet puanında tezli-tezsiz ayrımı yapılması ile takdir-teşekkür-aylıkla ödül belgelerinin puanlama dışında tutulmasını dava konusu ettik. Yüksek lisansa dayalı hizmet puanı verilmesinde tezli-tezsiz ayrım yapılmasını haklı ve makul gösterecek, kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hiçbir gerekçe mevcut değildir. Nitekim 2023 Eğitim Vizyonunda da vurgu, lisansüstü eğitimin teşviki ve geliştirilmesi yönündedir. Yine halen geçerliliklerini devam ettiren teşekkür, takdir ve aylıkla ödüle puan verilmemesi de isabetsizdir. Nitekim eğitim kurumu yöneticilerinin görevlendirmeye esas başarı puanının belirlenmesinde bu belgeler puanlamaya dâhil edilmektedir. Hukuka ve kanuna aykırı, eksik düzenleme niteliğinde gördüğümüz, geçmişte edinilen eğitim, başarı ve çabayı göz ardı eden, mağduriyet oluşturacak bu değişikliklerin iptali istemiyle Danıştaya dava açmış bulunuyoruz” dedi.