Çelebi'den bayram ikramiyesi çağrısı

Düzce Memur-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi, 2018'den itibaren her bayram emeklilere ödenen bayram ikramiyesi tutarının önümüzdeki bayramda güncellenmesi gerektiğini söyledi. Çelebi, “3 yıldır ilk tutar olan 1000 TL ödeniyor. Keşke fiyatlar, enflasyon ve kur rakamları da sabitlenebilseydi. Fiyatlarda ve faiz oranlarında ve vergi tutarlarında nasıl güncelleme yapıldıysa ikramiye tutarı da güncellenmeli. Bayram ikramiyesinde tutar artışı, makul beklenti iken Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte haklı beklentiye dönüştü. Başlangıcından itibaren enflasyon oranı üzerinden artış yapılsaydı en az %40 civarında bir artış gerekiyor. Bir de üç yıllık süreçte yapılmayan artışın telafisi olmalı. Bayram İkramiyesi 1500? olarak belirlenip hesaplara aktarılmalıdır. Memur-Sen olarak ilk toplu sözleşmeden itibaren Toplu Sözleşme teklifleriniz arasında kamu görevlilerine ve emeklilerine bayram ikramiyesi ödenmesi teklifine yer verdik. Teklifimiz, emekliler yönüyle hayata geçirilirken görevdeki kamu görevlilerinin ayrı tutulmasını yanlış bulduğumuzu sürekli ifade ettik. Doğru karara eksik kapsam yakışmadığını dair kanaatimiz aynen devam ediyor. Bu ayırım kesinlikle sona ermeli ve ikramiye kamu görevlilerine de verilmeli... Aile yardımında emeklilerin, ikramiyede kamu görevlilerinin mağduriyeti bitirilmelidir” ifadelerinde bulundu.