Çeltik hasatlarının kontrolü yapıldı

DÜZCE (İHA) – Osmanlı saraylarının vazgeçilmez pirinçlerinin üretildiği Düzce'de çeltik hasatlarının kontrolleri yapıldı.

Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve Düzce'de üretimi yapılan pirincin hasatları, Konuralp ve Çilimli'de gerçekleştirildi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da hasadın sorunsuz yapılması için ekipler görevlendirildi. Konuralp ve Çilimli ilçelerinde üretimi yapılan çeltiğin, biçerdöver kontrolleri sorumlu teknik personeller tarafından yapılarak, hasadın sorunsuz yapılması sağlandı.