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Çeltik tohumluklarının tarla kontrolleri yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince daha önce dağıtımı yapılan çeltik tohumluklarının kontrolleri yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince daha önce dağıtımı yapılan çeltik tohumluklarının kontrolleri yapıldı.


Arazilere giden ekipler, tohumluk bitkisinin ait olduğu çeşidin özelliklerini gösterip göstermediğini, tohumluğun kalitesini bozacak faktörlerin olup olmadığını kontrol etti. Çiftçilere, tarlada daha önceden ekilen aynı veya benzer türlere ait kendiliğinden gelen istenmeyen bitkilerin bulaşma riskinin asgariye indirilmesine dikkat edilmesiyle ilgili bilgilendirmelerde de bulunuldu.

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