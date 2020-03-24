Ceneviz kalesinde restorasyon çalışmaları devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yer alan Ceneviz Kalesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kalenin kurtarma kazısı, peyzaj ve restorasyon işlerinin kısa sürede tamamlanması ve Ağustos ayında ziyarete açılması bekleniyor.

11. ve 15. Yüzyıllar arasında Akdeniz, Karadeniz, Atlantik Okyanusu ve Kuzey Avrupa'da ticaret kolonileri kuran Cenevizlilerden miras kalan Akçakoca Ceneviz Kalesi'nde kazı restorasyon çalışmaları devam ediyor. 2013 yılında ‘‘Ceneviz Ticaret Yolunda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri'' adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici listesine adını yazdırmıştı.

Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerinden günümüze kadar gelen Ceneviz Kalesi ve çevresi, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından Arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescillenmesi de yapılmıştı. Düzce Müze Müdürlüğü ve Düzce Valiliği iş birliği ile yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarının Ağustos ayına kadar bitirilip ziyarete açılması planlanıyor. Ayrıca, Moloz taşlarla inşa edilmiş olan kalenin, kara tarafından giriş kapısı ve yanında da yüksek bir kulesi bulunduğu belirtilirken, Kale avlusu içerisinde dilek kuyusu olarak bilinen beş buçuk metre çapında birde su sarnıcı bulunuyor. Tarihi Ceneviz kalesi, denizden yüksek ve denize sıfır konumuyla tarih ve doğanın estetiğini bir arada sunduğu Karadeniz bölgesinin ender merkezlerden birisi. Batısında ve doğusunda bulunan plajları ise mavi bayraklı.