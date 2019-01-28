Çeşmeler dezenfekte ediliyor

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile Başkan Yardımcısı Miktat Çelebioğlu'nun bizzat ilgilendiği ve ‘su kaynağı zengini Düzcemiz'e yakışır' olarak lanse ettiği hayır çeşmelerinin temizliği özenle yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Düzceli hayırseverlerin desteği ve Düzce Belediyesinin yer tahsisi konusunda destek verdiği hayır çeşmeleri Düzcelilerin büyük takdirini kazanmıştı. Cedidiye Camii ve Merkez Büyük Camii önünde vatandaşların hizmetine sunulan çeşmeler ve çevresinde dezenfekte yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaların belli aralıklarla tekrarlandığını belirterek “kullandığımız temizlik maddeleri insan sağlığı ve çevreyi olumsuz etkilememektedir. Birçok vatandaşımız tarafından kullanılan hayratların temiz ve bakımlı olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.