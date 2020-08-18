Çeşmeli kavşakta düzenleme yapılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Şıralık Mahallesi'nde bulunan Çeşmeli kavşakta Düzce Belediyesi ekiplerince düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bulunan tüm mahallelerde çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Bir yandan kaldırım çalışması yapan ekipler bir yandan da kavşaklarda düzenleme yapıyor. Ekiplerin son çalışma noktası ise Şıralık Mahallesi'nde bulunan Çeşmeli kavşak olarak bilinen Jandarma Kavşağı oldu. Jandarma kavşağında daha önceden bir hayırsever tarafından yapılan çeşmenin etrafında yayaların daha rahat çeşmeye ulaşabilmesi için kavşak çalışması yapılıyor. Ekipler çeşmeli kavşak olan noktada çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşların kullanımına açacak.