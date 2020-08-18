İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çeşmeli kavşakta düzenleme yapılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Şıralık Mahallesi’nde bulunan Çeşmeli kavşakta Düzce Belediyesi ekiplerince düzenleme çalışmaları yapılıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Şıralık Mahallesi'nde bulunan Çeşmeli kavşakta Düzce Belediyesi ekiplerince düzenleme çalışmaları yapılıyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bulunan tüm mahallelerde çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Bir yandan kaldırım çalışması yapan ekipler bir yandan da kavşaklarda düzenleme yapıyor. Ekiplerin son çalışma noktası ise Şıralık Mahallesi'nde bulunan Çeşmeli kavşak olarak bilinen Jandarma Kavşağı oldu. Jandarma kavşağında daha önceden bir hayırsever tarafından yapılan çeşmenin etrafında yayaların daha rahat çeşmeye ulaşabilmesi için kavşak çalışması yapılıyor. Ekipler çeşmeli kavşak olan noktada çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşların kullanımına açacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.