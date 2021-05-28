Çevre bilinci ve toplumsal farkındalık oluşturulacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından ‘Temiz Şehir Düzce' çalışması kapsamında çevre bilincinin ve toplumsal farkındalığın oluşturulabilmesi amacıyla Çevre Koruma Haftasına yönelik Resim ve Atık Malzeme Proje Tasarım Yarışması düzenlenecek.

Düzce Belediyesi, Düzce'yi gelecek nesillere sağlıklı ve yeşil bir kent olarak devretmek, çocukları bu konuda bilinçlendirmek, sorumluluk bilincini ve farkındalıklarını artırıp, sanatla ilişkilendirerek estetik becerilerini geliştirmek amacıyla 5-11 Haziran tarihlerinde kutlanan Çevre Koruma Haftasını çeşitli etkinliklerle geçirecek.

6-10 yaş arası çocuklar katılabilecek

Temizlik işleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan Küresel Isınma ve İklim Değişikliğini baz alacak ‘İklimi Duy' başlığı altındaki resim yarışmasının yanı sıra, Sıfır Atık üzerinden gerçekleştirilecek olan ‘Düşün, Değiştir ve Dönüştür' başlığı altındaki Atık Malzeme Proje Tasarım Yarışmaları Düzce il sınırları içerisinde yer alan 6-10 yaş aralığındaki tüm çocukları kapsayacak.

Eserler 1 Haziran'a kadar gönderilecek

Yarışmaya yönelik Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eserlerin 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar 10:00- 16:00 saatleri arasında 0534 364 42 81 numaralı Whatsapp hattı üzerinden gönderilmesi istenirken, gönderilecek olan eserler ile birlikte en fazla 1 dakikalık resim veya tasarımı anlatan videolarda gönderilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, eserlerin, Düzce Belediyesince oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirmeye alınacağı ve her iki yarışmada dereceye giren ilk üç esere sürpriz hediyeler verileceği belirtildi.