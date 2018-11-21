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Çevre düzenleme çalışması yapıldı

Düzce Belediyesi Muhtarlık hizmet binalarının çevrelerinde düzenleme çalışması yaptı.


Düzce Belediyesi tarafından inşa edilen mahalle muhtarlıkları hizmet binaları çevrelerinde düzenleme çalışmaları yapılıyor. Muhtarların daha verimli hizmet vermesi adına inşa edilen hizmet binalarının çevresinde bakım ve düzenleme yapan ekipler giriş kapısına engelli rampası için beton döktü. Kaldırımlarını da genişleten ekipler Yeşiltepe Mahallesi muhtarlığında süren çalışmaların diğer muhtarlık hizmet binalarında da devam edeceğini belirtti.

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