İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çevre düzenleme çalışması yapıldı

Düzce Belediyesi Muhtarlık hizmet binalarının çevrelerinde düzenleme çalışması yaptı.


Konu ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İl genelinde yer alan muhtarlık binalarında ihtiyaç doğrultusunda çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdiği bilgisi kaydedildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, şehir genelinde yer alan Düzce Belediyesi tarafından inşa edilen muhtarlık binalarında çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kiremit ocağı ve Nalbantoğlu Mahallesi muhtarlığında süren çalışmaların diğer muhtarlık hizmet binalarında da devam edeceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.