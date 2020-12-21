Çevre kirliliğine anında müdahale

Ekipler, 153'e gelen ihbarları anında değerlendirerek müdahale ediyor.

Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan alanlarda temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdüren Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, son olarak Yahyalar merasına atılan moloz yığınlarını anında kaldırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevre kirliliğinin önüne geçmek için gelen ihbarlar doğrultusunda bahçe atıkları ve eski eşyaları ücretsiz olarak toplayarak anında müdahale ediyor. Ekipler, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan moloz, çöp ve bahçe atıklarının anında bertaraf edilmesi için vatandaşların 153 Beyaz Masa İhbar Hattına bilgi vermeleri hususuna dikkat çekerek, ücretsiz bir şekilde atıkların toplanacağını belirtti. Atık sahiplerinin ise, 153 Beyaz Masa hattına bilgi vermeleri ve 2020 Yılı Gelir Tarifesi üzerinden belirlenen ücretin yatırması halinde moloz ve tadilat atıkları Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından toplanıyor.