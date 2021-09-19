Çevre timi 1 ton çöp topladı

Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri tarafından kurulan Çevre timi yine iş başına geçti. Gönüllüler Düzce kent merkezinde Dünya Temizlik günü sebebi ile çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Anıtpark meydanında başlatılan etkinlik kapsamında çevre timi ekipleri ara sokaklar, parklar, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar, Kent Park, Gençlik Merkezi bahçesi ve çevresinde çöpler tek tek toplandı. Yapılan etkinlik kapsamında 2 saatte 1 ton çöp toplandı.