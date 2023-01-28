Çevreye duyarlı nesiller için örnek etkinlik

Konuralp Yerleşkesi çevresi, yollar ve yeşil alanlarda temizlik faaliyeti gerçekleştiren Düzce Üniversitesi mensupları, “Daha Temiz Bir Dünya Mümkün” mesajı vererek toplumsal farkındalık oluşturulmasına katkı sağladı.

Her ayın belli bir gününde gerçekleştirilen etkinlikle; doğaya, çevreye ve topluma karşı duyarlı nesiller yetiştirilmesi konusunda da öncü yükseköğretim kurumu olan Düzce Üniversitesi, sürdürülebilir yaşamın önemine dikkat çekiyor.