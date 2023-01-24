Cezalı duruma düşmemek için dikkat!

Dikkat edilmesi gereken ise tarihle, cari tarih arasında başka bir faturanın düzenlenmemiş olması gerekmektedir” dedi.

Yazılım Destek Müdürü Gökhan Bal, geriye dönük e-fatura keserken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Bal, "e-Fatura, fatura gönderme, alma, saklama, görüntüleme gibi işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir. e-Faturayla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de geriye dönük e-Fatura kesmektir. Gönderme ve düzenleme süreci öncesinde yapılan işlemler için kesilen fatura, geriye dönük e-faturayı oluşturmaktadır. Örneğin bir malın teslimatından 4 gün sonra fatura düzenlerseniz, 4 gün öncesi için fatura düzenlemiş olacağınız için geriye dönük e-fatura düzenlemiş olursunuz. Yasal olarak geriye dönük faturaların 7 gün içerisinde düzenlemesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise söz konusu tarihle, cari tarih arasında başka bir faturanın düzenlenmemiş olması gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu'na göre malın teslimatının yapıldığı tarihten itibaren en fazla 7 gün içerisinde düzenlenmelidir. Bu süre aşıldığı taktirde hiç düzenlenmemiş sayılarak Özel Usulsüzlük Cezası kesilir" diyerek e-fatura kullanıcılarını uyardı. Bal son olarak, "Bilsoft, olarak sağladığımız ücretsiz e-Dönüşüm danışmanlığı ile tüm kullanıcılarımıza e-fatura/e-arşiv/e-irsaliye süreçlerinde destek olmaya devam ediyoruz" dedi.