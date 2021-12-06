Çiçekçide yangın çıktı, mahalleli kendini sokağa attı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir çiçekçide çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Çiçekçiden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri, kendilerini dışarı attı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti.

Düzce merkeze bağlı Cedidiye Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın girişinde bulunan çiçekçide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çiçekçiden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında bazı vatandaşlar, cep telefonu ile yangını kaydetmeye çalıştı. Duman tahliyesi sırasında dumanların arasında kalan bir vatandaş, yangını ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini çekmeye devam etti. Çiçekçiden dumanlar çıktığını gören bazı mahalle sakinleri ise kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle çiçekçide maddi hasar oluştu.