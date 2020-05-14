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Çiftçi kadınların çiftçiler günü kutlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Düzce Kent Konseyi Kadın meclisi üyeleri Dünya çiftçiler günü nedeni ile il genelinde kadın çiftçileri ziyaret ederek, çiftçiler gününü kutladı.


Dünya Çiftçiler günü nedeni ile Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri il genelinde kadın çiftçileri ziyaret etti. Özellikle köy bölgelerinde yer alan kadınların tarlalarında çalışma noktalarında şok ziyaretler gerçekleştiren meclis üyeleri, kadınların çiftçiler gününü kutladı. Toprağın kokusunu içine çeken kadın çiftçilerin hergün ekip biçtiğini ve üretime destek verdiğini dile getiren Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür, kadın çiftçileri unutmak istemediklerini ve onlara birer çiçek hediye ettiklerini dile getirdi.

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