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Çiftçilere tohum ve yem dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de çiftçilere yönelik destekleme çalışmaları kapsamında 124 çiftçiye yem ve tohum dağıtımı yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çiftçilere yönelik destekleme çalışmaları kapsamında 124 çiftçiye yem ve tohum dağıtımı yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında ülke genelinde yüz binlerce çiftçiye destek vermeye devam ediyor. Desteklemeler kapsamında Düzce'de de geçtiğimiz aylarda belirlenen çiftçilere yapılan desteklemelerin ardından bu ay da çiftçilere dağıtım yapıldı. Bu kapsamda Düzce'de 124 çiftçiye 300 kilogram yonca, 500 kilogram korunga, 2 ton yem bezelyesi ve 20 ton fiğ tohumu dağıtıldı.

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