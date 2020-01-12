“Çiftçilik angarya bir iş olmamalıdır”

Düzce üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği “Tarım Öğretiminin 174. Yılı” kutlama töreninde ziraatın gelişimi ve akıllı tarım sistemleri konuşuldu.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Ceren Gizem Dinçsoy; geçmişten günümüze kadar insanlığın gıda ihtiyaçlarını karşılayan tarım ve ziraatın, gelecekte de ihtiyaç duyulan meslekler arasında yer alacağını vurguladı. Ziraat mühendisleri adayları olarak, bilimin tekniklerini kullanmaları gerektiğini vurgulayan Dinçsoy, akıllı sistem uygulamaları ile de tarımda israfı önleyeceklerini söyledi.

Artan nüfus karşısında tarım alanlarının önemi artıyor

Düzce İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Necdet Çiçek, artan nüfus oranında tarım alanlarında artış olamayacağından, birim alandan alınan verimi artırmak gerektiğini vurguladı. Tarım alanında çalışmalar yapacak kişilere 100 bin liraya kadar destek olduğunu Düzce'nin de desteklenen şehirler arasında olduğunu vurgulayan Necdet Çiçek, bilgi ve destek almak isteyenlere kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Düzce üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, ülkemizin geçmişten günümüze kadar tarım üretimi yaptığını ve dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, Sanayi 4.0 gibi ziraat alanında da Tarım 4.0 yaşandığının altını çizdi. Osmanlı Devleti döneminde zirai eğitim konusunda ilk mektebin 1846 yılında Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin kuruluşu ile gerçekleştiğini katılımcılarla paylaşan Öztemiz, bu gün ülke genelinde toplam 40 Ziraat Fakültesi'nin eğitim hayatını sürdürdüğünü ifade etti.

“Çiftçilik angarya bir iş olmamalı”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, kendisinin de bir çiftçi çocuğu olduğunu söyleyerek, tarımın önemine değindi. Tarımla uğraşan nüfusun yaş ortalamasının oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Genç, çiftçiliğin bir angarya iş olamayacağını, üzerinde düşünülüp çalışılması gereken bir meslek olduğunu söyledi. Çiftçilerin heyecanlandırılması gerektiğinin altını çizen İlhan Genç, ziraat mühendisi olacak öğrencilerden de odalarda durmamalarını, üretim alanlarında çiftçilere rehberlik etmelerini istedi.

Gerçekleştirilen konuşmalardan sonra program panel oturumu ile devam etti.

“Türkiye gelirlerini iki katına çıkarması için 5 odak noktasına yoğunlaşmalı”

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştirmek için kürsüye davet edilen 65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; bakanlık döneminde Türkiye'nin gelirini iki katına çıkarmak için hazırlanan 5 odak noktası olduğunu bunlardan birisinin de gıda ve içecek olduğunu vurguladı. Diğer odak noktalarını; Petro Kimya ve İlaç, Yarı İletkenler ve Elektronik Yazılım, Makine ve Teçhizat, Otomotiv Sanayisi şeklinde sıralayan Dr. Faruk Özlü, ülkemizde son yıllarda sanayinin çok geliştiğini, otomotiv alanında da önemli gelişmeler yaşandığını vurguladı.

Otomotiv yan sanayisinde oldukça iyi durumda olduğumuzu katılımcılarla paylaşan Özlü, otomotiv alanındaki ihtiyaçlara anında reaksiyon verildiğini dile getirdi. Ülkemizde Ar-Ge çalışmalarına önemli desteklerin sağlandığını vurgulayan Dr. Faruk Özlü, sağlanan bu destekler sonucunda Türkiye'ye önemli sıçratma yaşatacak gelişmelerin de olmasını temenni etti. Programda olmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Dr. Faruk Özlü; programa emek verenlere ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.