Çiftçiye 71 milyon lira destek

Çiftçiler kimlik numaralarının son hanelerine göre bankadan alabilecek.

Düzce'de toplam 26 bin 950 çiftçi 2021 yılında üretim yaptıkları fındıklarla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek aldı. Bu desteklemeler ile ilgili olarak çiftçilere bir bildiri yayınladı. Fındık alan bazlı destekleme ile 26 bin 950 çiftçiye toplamda 70 milyon 975 bin 95 lira 37 kuruşluk ödemeler bankaya yapıldı. Vatandaşların kimlik numarasının son hanesine göre bankadan ödemelerini alabilecek.