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Çiftlere evlilik eğitimi verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, evlilik hazırlığı yapan çiftlere evlilik eğitimi verildi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlilik hazırlığı yapan çiftlere Evlilik öncesi eğitim programı hazırladı. Yıllardır yapılan program Düzce'de de eğitmenler tarafından başvuran çiftlere eğitim veriliyor. Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eğitim salonunda Evlilik öncesi eğitim programı kapsamında, evlilik hayatına hazırlanmaları amacıyla evlilik öncesinde eğitim gören çiftler, katılım belgelerini de aldı. Düzce İl Müdürü Zeki Yıldırım katılım sağlayan çiftlere teşekkür ederek yeni hayatlarında mutluluklar diledi.

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