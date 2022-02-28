Çiftlik Gençlik Spor'dan TURKOVAC aşısına destek

Amatör Lig ekiplerinden Çiftlik Gençlik Spor, evinde konuk ettiği ve 2-0 galip geldiği Gümüşova Belediyespor maçına Türk bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısının isminin yazılı olduğu formayla maça çıktı.

Şıralık Tesisleri'nde oynanan müsabakada Çiftlik Gençliksporlu futbolcular, yerli aşı farkındalığı oluşturmak için TURKOVAC yazılı formaları giydi. Sahadan galip ayrılan Çiftlik Gençlikspor, bu davranışıyla izleyicilerden takdir topladı.

Takım kaptanı Furkan Kubilay, formaların bu maç için özel hazırlandığını söyleyerek “Amacımız Türk bilim insanlarını bu tip çalışmaları için teşvik etmek ve Türk markalarını desteklemek. Biz de Düzce‘de bir farkındalık oluşturmak istedik. Herkesi yerli aşı olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.