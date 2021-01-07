İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çilimli futbol sahası tamamlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde sentetik çim yüzeyli futbol sahası tamamlanarak hizmete girdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde sentetik çim yüzeyli futbol sahası tamamlanarak hizmete girdi.


Düzce'de spor yatırımlarının her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, kent merkezdeki yatırımların yanı sıra ilçelerde de spor yatırımlarımızla sporseverlere hizmet ettiklerini söyledi.


İl Müdürü Yazıcı “Çilimli'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan toplam yatırım bedeli 2.9 Milyon TL olan, 672 seyirci kapasiteli, 19.200 W aydınlatması bulunan, spor aletlerinin olduğu, soyunma odaları ve sıcak suyun aktığı Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası tamamlanarak hizmete girdi. Vatandaşlarımızı önceliğin gençler olmak üzere sahamızdaki spor ekipmanlarını kullanmaya ve yürüyüş yapmaya bekliyoruz. Tüm sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.