Çilimli MYO “Kariyer Günleri” kapsamında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor

Düzce Üniversitesi ve Meslek Yüksekokulu, tanıtım amacıyla “Paydaş Olduğumuz Değerlerimiz, Geleceğimiz Geleceğiniz, Misyonunuz ve Misyonumuz” konulu buluşmalarının ikincisinde, Çilimli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Düzce Üniversitesi öğretim elemanları, öğrencilere, üniversite seçiminde dikkat edilmesi gereken konular hakkında tavsiyelerde bulundu.

Düzce Üniversitesi Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları hakkında detaylı bilgiler aktaran Çilimli Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları; kampüs ve öğrencilere sunulan sosyal, kültürel, bilimsel ve mesleki kariyer konusunda öğrencilere yol gösterici açıklamalarda bulundu.

Program sonunda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çilimli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Berğut, Düzce Üniversitesi öğretim elemanlarına teşekkür etti.