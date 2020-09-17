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Çilimli'de Covid-19 denetimi

Düzce’nin Çilimli ilçesinde Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, kent genelinde koronavirüs denetimi yapıldı. Denetim kapsamında, Çilimli ilçesinde İlçe Kaymakamı Onur Şan, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve ilgili yetkililer denetim gerçekleştirdi.


Salgına karşı esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapan ekipler, hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda alınması gereken tedbirlere ilişkin uyarılarda bulundu. Ayrıca Kaymakam Şan ve beraberindekiler, esnafı dolaşarak alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.


Halkın genel anlamda tedbirlere uyduğunu ifade Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, kurallara uyulması konusunda esnafa ve vatandaşlara uyarıda bulunarak, sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.

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