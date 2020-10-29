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Çilimli'de devam eden asfalt çalışmaları incelendi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri kış sezonu öncesinde köylerde ki asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler son olarak Çilimli'ye bağlı Pırpır köyünde asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay'da devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.


Düzce'de çetin geçen kış aylarında kar yağışı nedeni ile yollarda kapanmalar oluyor. Düzce il Özel idaresi ekipleri de sıkıntılı olan bölgelerde kış öncesinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Pırpır köyünü ilçeye bağlayan yolda yapılan asfaltlama çalışmalarına başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay'da yolda yürütülen çalışmaları inceledi. Vali Atay'a, Çilimli Kaymakamı Onur Şan ve Belediye Başkanı Muhsin Yavuz'da eşlik ederken, Atay'a İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen tarafından bilgiler verildi. Atay çalışmalar yapan personele de başarılar ve kolaylıklar diledi.

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