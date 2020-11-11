İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çilimli'de kadın kültür evi açılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başlattığı Kadın Kültür Evi projesi Çilimli’de de hayata geçirilecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başlattığı Kadın Kültür Evi projesi Çilimli'de de hayata geçirilecek. Çilimli'de projenin hayata geçirilmesi için ön toplantı gerçekleştirildi.


İlk olarak geçtiğimiz aylarda Afyon'da başlayan Kadın Kültür evi projesi Düzce'de hayata geçiriliyor. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başlattığı Kadın Kültür Evi projesi kapsamında Çilimli'de çalışmalar başlatıldı. Çilimli Kaymakamı Onur Şan ve Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve üyelerin katılımı ile toplantı gerçekleştirildi. Oluşturulacak Kadın Kültür Evi'nde kadınlar spor yapıp kitap okuma gibi etkinlikler yapabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.