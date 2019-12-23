Çilimli'de koordinasyon toplantısı yapıldı

Çilimli'de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu kuruldu. Kurulun ilk toplantısın Çilimli'de Kaymakamlık Toplantı salonunda Çilimli Kaymakamı Onur Şan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Kadına Yönelik Şiddetin olası sebepleri ve şiddeti önlemek maksadıyla ne gibi tedbirler alınabileceği hususları konuşuldu. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu ilçede kadına şiddetin azaltılması için çalışmalarını düzenli olarak devam ettirecek.