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Çilimli'de mahalle ve köy muhtarları ile toplantı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği görevine atanmasının ardından çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Vali Atay, Düzce’de mahalle ve köy muhtarları ile toplantı yapmaya devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği görevine atanmasının ardından çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Vali Atay, Düzce'de mahalle ve köy muhtarları ile toplantı yapmaya devam ediyor. Atay son olarak Çilimli'de Mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.


Düzce'de göreve başlaması ile birlikte Düzce'yi tanıma çalışmalarını sürdüren Düzce Valisi Cevdet Atay, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmesinin ardından mahalle ve köy muhtarları ile toplantı düzenlemiş, Düzce'nin sorun ve sıkıntılarını daha iyi tanıma fırsatı yakalayan Vali Atay, son olarak Çilimli'de mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi. Vali Atay'a Çilimli Kaymakamı Onur Şan ve belediye Başkanı Muhsin Yavuz'da eşlik etti. Vali Atay, muhtarların taleplerini dinleyerek çözüm noktasında istişarelerde bulundu. Atay, Korona virüs ile mücadelede muhtarların görev yerlerinde hassasiyet göstermelerini istedi. Maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlara uyarı verilmesini isteyen Atay: “Mücedele topyekün hepimizin görevi. Sorumluluklarımızı yerine getirelim” ifadelerinde bulundu.

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