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Çilimli'de mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde topladığı mantar hastanelik etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde topladığı mantar hastanelik etti. Ormandan toplanan mantarlardan yiyen 46 yaşındaki Şükriye K., zehirlenme belirtileri gösterinde ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Düzce'nin Çilimli İlçes'nde ormandan topladığı mantarlardan yemek yaparak yiyen Şükriye K isimli kadın mide bulantısı ve kusma belirtileri gösterdi. Zehirlendiğini anlayan kadın hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine kadının evine gelen acil sağlık ekipleri kadına ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan Şükriye K.'nın Sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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