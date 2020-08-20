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Çilimli'de sıralar tek tek elden geçiriliyor

DÜZCE (İHA) – Çilimli Yenivakıf İlk ve Ortaokulu 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde sınıflarda bulunan sıralar ile tek tek ilgilenerek, dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı.

DÜZCE (İHA) – Çilimli Yenivakıf İlk ve Ortaokulu 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde sınıflarda bulunan sıralar ile tek tek ilgilenerek, dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı.


21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde Çilimli Yenivakıf İlk ve Ortaokulu'nda çalışmalar hızlandırıldı. Okulun yeni döneme hazır hale getirmek için öğrencilerin masa ve sıralarında yenileme çalışması yapılıyor. Öğretmenler zımpara makineleri ile sıraları tek tek zımpara yaparken, bir yandan da vernikleme çalışması yapılıyor. Ayrıca okul bahçesindeki yeşillik alanında temizliği yapılarak daha güzel bir görünüme kavuşturulması sağlandı. Okul girişindeki merdiven korkuluklarında da boyama çalışmaları yapılırken, okulun dört bir yanına korona virüs ile ilgili tabela ve afiş çalışmaları da yapıldı.

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