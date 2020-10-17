Çilimli'de süt sığırı yetiştiriciliği kursu başladı

DÜZCE (İHA) – Tarım alanlarında gençleştirme çalışmaları kapsamında Çilimli'de Süt sığırı yetiştiriciliği kursu Kaymakamlık toplantı salonunda başladı.

Tarımsal alanlarında gençleştirme çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Tarımsal Nüfus Gençleşiyor' projeleri kapsamında Çilimli'de de çalışmalar yapılıyor. Çilimli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Düzce Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü ve Çilimli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün destekleri ile Çilimli Kaymakamlığı toplantı salonunda 10 gün sürecek Süt sığırı yetiştiriciliği kursu başladı. 10 gün boyunca eğitime katılacak olanlara katılım belgesi verilecek.