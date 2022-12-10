Çimento yüklü tır balatalarından yandı

Düzce'de çimento yüklü tır balatalarından tutuşarak alev aldı. Akaryakıt deposu yakınında meydana gelen yangın ekiplerin dikkati sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Yangın Anadolu otoyolu Kaynaşlı gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F. Y. idaresindeki 37 BG 255 plakalı Mercedes marka çimento yüklü tır, balatalarından tutuştu. Durumu fark eden sürücü araçtan inerek yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etse de başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen Bölge Trafik Polisleri ve İtfaiye ekipleri akaryakıt deposunun yakınındaki alevlere anında müdahale ederek söndürdü. Yangın sebebi ile gişeler trafiğe geçici kapatılırken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.