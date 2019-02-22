Cimnastikte Düzce'yi Manisa'da temsil edecekler

DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen Okul sporları aerobik cimnastik müsabakaları yapıldı. Şampiyonada yıldızlarda birinci olan Şeyma İklim Akbal ile Kaan Ayral Manisa'da düzenlenecek olan okullar arası Türkiye şampiyonasında Düzce'yi temsil edecekler.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda Okul Sporları Aerobik-Cimlastik müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler dereye girebilmek için kıyasıya mücadele verdiği şampiyonada yıldızlarda mücadele eden Şeyma İklim Akbal ile Kaan Ayral Düzce'yi Manisa'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler.

Antrenör Öznur Kıroğlu'nun yetiştirdiği öğrenciler yarışmada Minik kızlarda; 1. Zeynep Şeyma Arslan, 2. İrem Tuna, 3. Erva Sefik ve 4. Ceyli Su Yücedağ. Minik Erkeklerde; birinci Miraç Berk Engin.

Küçük kızlarda; 1. Derin Özdemir, 2. Nehir Yılmaz, 3. Irmak Özçelik, 4. Nida Şevval Amcaoğlu. Yıldız kızlarda; 1. Şeyma İklim Akbal, 2. Ekin Sezkin, 3. Ecem Hilal Aksoy ve 4. Kayra Varol. Yıldız Erkeklerde ise 1. Kaan Ayral ve 2. Kaan Salih Yücedağ oldu.

Antrenör Öznur Kıroğlu şampiyonaya katılan tüm sporcuları kutlayarak tebrik etti.