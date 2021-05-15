İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi

DÜZCE (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişiyi öldüren şahıs, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi.

DÜZCE (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi öldüren şahıs, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi. Olay yerindeki hareketlilik sürüyor.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. isimli şahıs bir kişiyi silahla vurdu. Bölgeye giden jandarma ekipleri ile çatışmaya giren şahsın yakalanması için köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.


Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.