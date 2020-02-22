Çinide yeteneklerini geliştiriyorlar

Düzce Belediyesi yetenek ve ilgi alanlarında kendini geliştirmek isteyen kadınlar için birbirinden farklı branşlarda Meslek Edindirme Kursları düzenlemeye devam ediyor. BELMEK bünyesinde yürütülen kurslardan Türk Çini Sanatı branşında kendini geliştirmek isteyen kursiyerler ücretsiz eğitim kapsamında birbirinden güzel çalışmalara imza atıyor. Yalnızca derste kullanacakları materyalleri kendileri temin eden kursiyerler, yaptıkları tabak, vazo, çanak gibi dekoratif ürünleri kendileri kullanıyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren kurs yetkilileri haftada üç gün derslerin devam ettiğini belirterek “Kursumuz için kayıt alımları bitti ancak derslerimize dışarıdan katılmak isteyenlere kapımız her zaman açık. Belediye bünyesinde ücretsiz devam eden kurslarda sadece malzemeleri kursiyerler temin ediyor ve yapılan objeler (tabak, vazo, çini pano, biblolar vs.) kursiyerlerde kalıyor. Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri 12:00.- 16:00 saatleri arası devam eden kurslarda Mayıs ayında kursiyerlerimizin el emeklerini sergileyeceğimiz bir yıl sonu sergisi de düzenlemeyi planlıyoruz” dediler.