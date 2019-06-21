Çinli yatırımcılara Düzce anlatıldı

Çin'de metal mutfak eşya sektörü üzerine faaliyet gösteren firmanın yetkilileri Jian ve Shi Jing Zhong, Düzce'deki yatırım olanaklarını yerinde görmek için Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen ile bir araya geldi.

Çinli metal mutfak eşya sektörü firması TTX Group yetkilileri, Düzce'nin yatırım fırsatlarını değerlendirmek, Türkiye ve Çin arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla İlimize gelen Çinli iş insanlarını konuk etti. Ziyarette, Düzce'deki Organize Sanayi Bölgeleri ve burada yapılacak yatırımlar hakkında firma yetkililerine bilgiler veren Ülgen, Düzce'nin artan ihracat rakamları ve yabancı sermayenin yatırımlarından bahsederken, kamusal destekler ve teşvik imkanları ve oda kanalıyla sağlanabilecek diğer olanakları Shi Jing Zhong'a ve Jian'a aktardı.