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Cittaslow ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Akçakoca Belediyesi adına Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek programına sunulan “Akçakoca Cittaslow (Sakin şehir) yolunda” adlı proje kapsamında, ilçenin Cittaslow üyesi olabilmesi için hazırlık dosyası hazırlanmakta uyum süreci için düzenlemeler yapılmaktadır.

Düzenlemelerle ilgili planlamayı yapmak üzere Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem ve Türkiye İpekyolu Birlik Müdürü Sibel Bozdağ Akçakoca'ya iki günlük teknik ziyarette bulunmuştur.


Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem ve Akçakoca Belediyesi Çevre Mühendisi Deniz Günay Cittaslow uyum süreci hakkında Belediye meclis salonunda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiler. Gerçekleşen toplantıya, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, ilçedeki daire müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda dosya hazırlığı esnasında tüm kurum müdürleri ile bilgi paylaşımı yapılacağı kararı alındı.

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