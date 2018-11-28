Cittaslow ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Düzenlemelerle ilgili planlamayı yapmak üzere Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem ve Türkiye İpekyolu Birlik Müdürü Sibel Bozdağ Akçakoca'ya iki günlük teknik ziyarette bulunmuştur.

Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem ve Akçakoca Belediyesi Çevre Mühendisi Deniz Günay Cittaslow uyum süreci hakkında Belediye meclis salonunda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiler. Gerçekleşen toplantıya, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, ilçedeki daire müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda dosya hazırlığı esnasında tüm kurum müdürleri ile bilgi paylaşımı yapılacağı kararı alındı.