İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çocuk evlerinde kalanlar aşılandı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, Düzce Merkez Çocuk evlerinde kalan çocukların aşılama sürecini gerçekleştirdi.


Düzce'de başlatılan aşı seferberliği ve yerinde aşı uygulamaları tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Başkanlığı'nca son aşılama Düzce Merkez çocuk evlerinde kalan ve yaşları aşılanmaya uyan çocuklar üzerinde yapıldı. Çocuk evlerine giden ekipler çocukları aşıladı. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk'te aşı uygulaması yapılırken, çocuklarla bir araya geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.