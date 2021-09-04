Çocuk evlerinde kalanlar aşılandı

Düzce'de başlatılan aşı seferberliği ve yerinde aşı uygulamaları tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Başkanlığı'nca son aşılama Düzce Merkez çocuk evlerinde kalan ve yaşları aşılanmaya uyan çocuklar üzerinde yapıldı. Çocuk evlerine giden ekipler çocukları aşıladı. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk'te aşı uygulaması yapılırken, çocuklarla bir araya geldi.