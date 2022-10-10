Çocuk gelişimi kursiyerlerine anne sütünün önemi anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde çocuk gelişimi bölümü kursiyerlerine ‘Anne Sütünün Önemi' eğitim verildi.

Atatürk Devlet Hastanesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Çocuk Gelişimi Bölümü kursiyerlerine yönelik anne sütünün önemi konulu eğitim düzenlendi. Düzenlenen eğitimin temel amacı ise Düzce genelinde bebeklerin 2 yaş ve ötesine kadar anne sütü ile beslenmesinin sağlanması. Bu amaç ile tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak anne adaylarına anne sütünün önemini konusunda farkındalığının arttırılması amaçlanıyor.