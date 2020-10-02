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Çocuk Hizmetleri çalışmaları toplantıda değerlendirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çocuk Hizmetleri Birimi toplantısı gerçekleştirildi.


Düzce'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve çocukların hakları ile çocuklar üzerine çalışmalar yürüten Çocuk Hizmetleri Birimi değerlendirme toplantısı yapıldı. Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım'ın başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda bir önceki ay yapılan çalışmalar, Eylül ayında yapılan çalışmalar ve Ekim ayında yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

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