Çocuk istismarını protesto için Düzceliler ışık kapattı

İstanbul'da yaşanan 5 yaşında ki kız çocuğuna cinsel istismar olayına Düzceliler sessiz kalmadı. Düzceliler, evlerin ışıklarını 5 dakika boyunca kararttı, Düzce Belediyesi de sokaklardaki ışıkları kapattı.

İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'nde 3 gün önce 5 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması olayının ardından Düzce'de tepkiler yükseldi. Tepkilerini sosyal medya üzerinden başlattıkları protesto eylemi ile gösterdiler. Sosyal medya üzerinden kampanya başlatan vatandaşlar, gece saatlerinde evlerinin ışıklarını 5 dakika boyunca kapattılar. Vatandaşların sosyal medya üzerinden başlattığı organizasyona Düzce Belediyesi de sokak ışıklarını kapatarak destek verdi. Cadde ve sokaklardaki dekoratif aydınlatmalar, 5 Dakika boyunca kapatıldı.

Protestoya katılan ve evinin ışıklarını kapatarak destek veren Konak Sitesi sakini Mahir İsa Zorbozan “Biz Konak Sitesi sakinleri olarak bu acı ve vahim olayı en içten hislerimizle lanetliyoruz. Özellikle son dönemde yaşanan kadına şiddet, çocuğun cinsel istismarı, tecavüzler ve cinsel tacizler bizleri vatandaş olarak yürekten yaralıyor. Bunlara artık sesimizin çıkması lazım. Susarak hiç bir şey kazanamıyoruz. Tüm halk olarak sesimizi çıkarırsak eminim ki ülkemizi yönetenlerde sesimizi duyacaktır. Bunlara kalıcı bir çözüm bulmaları gerekiyor” dedi.

Aynı sitede oturan ve karanlık protestosuna destek veren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; “Şiddetin her türlüsünü dünyamızda konuşuyoruz, savaşlar görüyoruz, çocukların öldürüldüğünü görüyoruz, mekanların taşlandığını görüyoruz. Hem cana hem mala zarar verildiğini görüyoruz ama özellikle çocuklara yönelik yaşanan şiddet hele ki cinsel tacize yönelik şiddet hepimizi evladımız olsun olmasın hepimizi derinden yaralıyor. Sapık diyoruz, bitsin bu sapkınlıklar diyoruz. Ama maalesef sonu gelmiyor. Bunun idamla da hadımla da diğer cezalarla da çözüleceğini açıkçası düşünmüyorum. Tabi bir nebze içimizi ferahlatabilir ama ben bu şekilde çözüleceğini düşünmüyorum. Asıl ihtiyacımız olan ahlakımızı geri kazanmak, ahlaki olarak insanlığı nerede kaybettiysek orada kazanmamız gerekiyor. Mutlaka tedbirlerin alınması lazım. Bizim yaptığımız ufak bir dokunuş, çok küçük bir farkındalık oluşturmaktı. İçimiz nasıl karardıysa mekanlarımız da öyle kararsın istedik. Küçük yavrularımıza zarar gelmesin istiyoruz. Bu mücadelede hepimizin çaba göstermesi gerekiyor” şeklinde konuştu.