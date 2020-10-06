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Çocuk İzleme Merkezi yapımı sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, yapımı devam eden Çocuk İzlem Merkezi’nin hizmet vereceği binada incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, yapımı devam eden Çocuk İzlem Merkezi'nin hizmet vereceği binada incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.


Vali Cevdet Atay, Cumhuriyet Başsavcı Sedat Çelik, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Çocuk İzlem Merkezi Koordinasyon Kurulu Üyeleri ile birlikte, Düzce Üniversite hastanesine ait binada hizmet verecek olan Çocuk İzlem Merkezinde incelemelerde bulundu. Vali Atay yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.


Çocuk İzleme Merkezi her aşamada çocuğun yüksek yararı gözetilerek, bütün işlemlerin tek seferde yapılmasına imkan verecek.

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