Çocuk koruma tertibatı olamayan araçlara ceza

Düzce'de Jandarma ekipleri çocukların bulunduğu araçları denetledi. Köy yollarında yapılan denetimlerde çocukları ile seyreden ancak çocuk koruma tertibatı olmayan 27 araca 15 bin TL cezai işlem uygulandı.

Düzce Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince çocuklarıyla birlikte trafikte seyreden araçlara yönelik olarak uygulama yapıldı. Düzce -Akçakoca Karayolu, Kaynaşlı ilçesi Üçköprü Köyü, Çilimli ilçesi Topçular Köyü, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen Köyü gerçekleştirildi. Uygulamalarda içerisinde bulunan çocuklarla birlikte trafikte seyreden araçlar denetlendi.

Uygulamalarda 362 araç denetlenirken 27 araca çocuk koruma tertibatı bulunmadığı için 15 bin 670 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 5 araçta trafikten men edildi