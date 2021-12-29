Çocuk kulübü bir ilke imza attı

Düzce Üniversitesi PDR öğrencileriyle Çocuk Kulübünde eğitim gören çocuklara psikolojik testler uygulandı.

Düzce Çocuk Kulübü'nde eğitim gören 5-14 yaş aralığındaki çocuklara, bilişsel ve duyusal becerilerini ölçen testler yapıldı. Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Bölümü öğrencileri, her yaş grubundan çocuğun eğitim gördüğü Çocuk Kulübünü tercih ederek Psikoloji Testler adlı ders kapsamında testler yaptı. Çocukların motor becerileri, ilkokula hazır olup olmadıkları, duygusal, bilişsel ve iç dünyasını ölçen 10 testi uygulayan PDR öğrencileri, elde ettikleri sonuçları da Çocuk Kulübü yönetimiyle paylaşacak.

Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Gizem Selma Aydın uyguladıkları testle ilgili bilgiler verdi. Psikolojik Testler adlı ders kapsamında çocuklara yönelik testler yaptıklarını ifade ederek, “Bu testlerle çocuklarımızın iç dünyasını, patolojik veya saplantısı olup olmadıklarını öğreniyoruz. Aynı zamanda çocukların neye ihtiyacı olup olmadığını da bu testler sayesinde öğreniyoruz. Şu anda anaokulu sınıfındayız ve çocuklarımızın ilköğretime hazır olup olmadıklarını ölçeceğiz. Çocukların ailevi problemleri, şiddet görüp görmediği, motor becerilerini, bilişsel duyularını tespit edebilecek testlerimiz var. Bu açıdan çocuğu kapsamlı bir şekilde tanıyabiliyoruz. Çocuk Kulübünde her yaş grubundan çocuk olduğu için burayı seçtik. Bu testlerin sonuçlarını Çocuk Kulübü ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Çocuk Kulübü Müdürü Sevinç Carım sonuçları ebeveynlerle paylaşacaklarını kaydederek Düzce Üniversitesi PDR bölümüne ve öğrencilerine teşekkür etti.