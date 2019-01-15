çocuk kulübu göz dolduruyor

Düzce Belediyesi Katlı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezi bünyesine eklenen yeni atölyeleri ile her yaştan Düzceli için kapılarını açmaya hazırlanıyor. Giriş katında pazaryeri bulunan yapının üst katında faaliyetine devam eden kadınlara özel spor salonunun yanı sıra yeni atölyelerin de yapımı tamamlandı. Düzce Belediyesi bünyesinde kurulan “Çocuk Kulübü”ne hizmet vermek üzere hazırlanan atölyeler içinde neredeyse yok yok. Mutfak, görsel sanatlar, bilgisayar, fen ve teknoloji, müzik ve daha birçok alanda çocuklar için eğitimlerin düzenleneceği alanda kafeterya ve kütüphane gibi ayrıntılar da unutulmadı. Yetkililer yaptığı açıklamada eğitim öğretim dönemlerinde çocukların boş vakitlerini değerlendirebileceği etkinlikler yapılmasını hedefleyen projeye yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da yerel ve ulusal basın temsilcileri ile yaptığı inceleme gezisi sırasında merkezde verilen hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Ay merkez ile ilgili yaptığı açıklamada uzun süredir üzerinde çalışılan bir proje olduğuna dikkat çekerek “bugün sizlerle burayı geziyoruz. Eksiklerimiz nelerdir, bakıyoruz. Arkadaşlarımız bu proje için çeşitli illerde örneklerini gezdiler, en güzelini yapmak için çalıştılar. Gençlerimiz küçük yaştan el becerisi kazanacak. Veliler için de güzel salonlarımız var. inşallah herkesi açılışımıza bekliyoruz. Onlar da görsünler, duymayanlar duysun. Talepler çok, biz gerekirse sınıfları artırarak bu talebi karşılarız” ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar da gezide yaptığı açıklamalarda “burayı çocuk kulübü bünyesinde faaliyete geçirmek üzereyiz. 18 Ocak Cuma günü saat 15:00'de açılışını yapmayı planlıyoruz. Burada neler var; 7-14 yaş arası çocuklarımız için 13 branşta 10 tane atölyemiz var. çocuklarımıza burada hem eğitimlerini hem aktivitelerini destekleyecek şekilde ders verilecek. Burada onların eğlenceli vakit geçirmesini istiyoruz. Burayı düzenlemeden önce Ankara'da benzer projeleri inceledik. Çeşitli yerlerden aldığımız örneklerle bir yer yapmaya çalıştık. Biliyorsunuz burada kadınlar için özel spor salonumuz var, kafeterya ve kütüphane de oluşturduk” dedi.