Çocuk kulübü kapılarını minik öğrencilere açtı

2023 Eğitim vizyonu kapsamında, okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerin sahip olduğu yeteneklerin uygulama düzeyinde geliştirilmesi ve el becerilerinin artırılması amacı ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Atölyede Buluşalım' projesi Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü'nde hayata geçti.

Proje kapsamında; Pakmaya, Güzelbahçe ve Konuralp Anaokullarında eğitim gören 5-6 yaş grubu çocuklar, Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü Robotik Kodlama, Görsel Sanatlar, Fen Bilimleri, Fiziksel Gelişim ve Dil Atölyelerinden faydalanıyor. Okul Müdürleri ve Öğretmenleri eşliğinde Çocuk Kulübü'ne gelen çocuklar 30'ar dakikalık ders saatleri boyunca Çocuk Kulübü öğretmenleri eşliğinde kendilerine yönelik hazırlanan eğitim programı kapsamında eğitim görüyor.

6 hafta sürecek olan uygulamanın sonunda çocukların kişilik gelişimlerinde olumlu değişiklikler gözlenmesi, farklı alanlarda gördükleri eğitimler doğrultusunda eğitim ve öğretim sürecinden beklentilerinin değişmesi, yeni konulara merak uyandırmaları hedefleniyor.