Çocuk kulübü sinema şöleni devam ediyor

Sosyal ve kültürel etkinliklerin ev sahibi olan Çocuk Kulübü, köy okullarında eğitim gören çocukları birbirinden güzel filmler ile buluşturuyor.

Düzce Belediyesinin çocuklara yönelik sinema şöleni devam ediyor. Yaz aylarında açık hava sineması ile başlayan sinema şöleni köy okullarının katılımıyla sürüyor. Her hafta bir köy okulunu ağırlayan Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Kulübü, bu hafta Yeni Taşköprü Ortaokulu öğrencilerini misafir etti. Sinema gösterimi öncesi öğrencilere verilen hediyeler çocukların mutluluğunu ikiye katladı. Çocuk Kulübünün düzenlediği sinema etkinliğine Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç da katıldı. Sinema öncesinde çocuklara, belediyenin hazırladığı hediyeleri takdim eden Kırbaç daha sonra çocuklarla birlikte animasyon sinema filmini izledi.