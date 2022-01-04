Çocuk kulübünde tatil eğlenceye dönüşecek

Kontenjanın sınırlı olduğu ücretsiz etkinlik atölyeleri için kayıtlar başladı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kulübü, ara tatil etkinlik atölyeleri ile çocukları hem eğlendirecek hem de eğitecek. Çocuklarla olan bağını yaz kış ve tatil demeden devam ettiren Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, 24 Ocak 2022'de başlayacak olan etkinlik atölyesinin kayıtlarını almaya başladı. Çocukların ara tatillerini değerlendirmek amacıyla açılan atölyeler 4 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.

10 branşta eğitim verilecek

Çocuk Kulübü'nde 10 branşta çocuklara etkinlik atölyesi verilirken, 1 saat süren çalışmanın ardından derslere de devam edilecek. Fen bilimleri alanında slime, kokulu sabun, jel mum, çim adam ve gizemli hücreler etkinlikleri yapılırken, tasarım atölyesi branşında ise 3 boyutlu kar taneleri, taş boyama, mozaikten çerçeve, kolaj tekniği ile komposizyon ve rüzgar kapanı yapımı öğretilecek.

Diğer branşlarda da mutfak atölyesi, görsel sanatlar, İngilizce, değerler eğitimi, zeka oyunları, ritim ve robotik kodlama alanlarında uygulamalı eğitimler verilecek.

Çocuklarını ara tatil etkinlik atölyelerine kayıt ettirmek isteyen ebeveynlerin Cumhuriyet Mahallesindeki Sosyal Yaşam Alanında yer alan Çocuk Kulübüne müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.