Çocuk kulubünden anlamlı etkinlik

Program da çocuklar gönüllerince eğlendi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü unutmayan Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, 11 özel çocuğu ağırladı. Öğretmenlerin özel olarak ilgilendiği otistik çocuklar, mutfak, görsel sanatlar, ritim, tasarım atölyesi ve fiziksel gelişim dersliklerinde kısa süreli de olsa eğitim aldılar.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Beytullah Yılmaz ve Çocuk Kulübü Müdürü Sevinç Carım da tek tek dersleri ziyaret ederek özel çocuklara hediyeler takdim etti.